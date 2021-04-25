Ночные заморозки ожидаются в столичном регионе с понедельника по среду. Температура по области будет опускаться до 3 градусов мороза, рассказали в Гидрометцентре. В целом в европейской части страны в ближайшие дни ожидается холодная, но не слишком дождливая погода, сказали метеорологи агентству ТАСС. Это связано с явлением, которое называется «возвратным холодом». В регион поступает холодный воздух Арктики.
2021-04-25T12:32:55+03:00
2021-04-25T12:32:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 25 апреля 2021
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