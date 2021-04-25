Производители овощных консервов жалуются на нехватку кадров. Всему виной дефицит иностранных рабочих на заводах, говорят представители «Руспродсоюза». В письме, которое оказалось в распоряжении газеты РБК, говорится, что с проблемой столкнулось большинство аграрных предприятий, где выращивают овощи, фрукты и ягоды, а также предприятия консервной промышленности. Сейчас нехватка рабочей силы составляет около 30–40 тыс человек. Из-за этого, по информации «Руспродсоюза», продажи семян и рассады уже снизились наполовину по сравнению с прошлым годов. Россия больше года назад ограничила въезд иностранных граждан из-за пандемии коронавируса.