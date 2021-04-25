Стрелок, который открыл накануне огонь по силовикам в Алма-Ате, был гражданином Росси, говорят в МВД Казахстана. Вооруженный мужчина забаррикадировался в субботу в квартире. Несколько часов шла спецоперация, стрелок покончил с собой, когда его попытались задержать, говорят в министерстве. По данным полиции, у погибшего было гладкоствольное ружье. Переговоры с ним заняли несколько часов. В результате случившегося ранение в ногу получил охранник жилого комплекса.
2021-04-25T12:31:39+03:00
2021-04-25T12:31:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2827730-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:31, 25 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Проект постановления о регламентации просветительской деятельности — это катастрофа Может быть, речь только об узком спектре тем? Как бы не так: «просветительской деятельностью» правительство предлагает считать опять же вообще все: от «распространения знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека» до «распространения знаний о здоровом образе жизни»...