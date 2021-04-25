Стрелок, который открыл накануне огонь по силовикам в Алма-Ате, был гражданином Росси, говорят в МВД Казахстана. Вооруженный мужчина забаррикадировался в субботу в квартире. Несколько часов шла спецоперация, стрелок покончил с собой, когда его попытались задержать, говорят в министерстве. По данным полиции, у погибшего было гладкоствольное ружье. Переговоры с ним заняли несколько часов. В результате случившегося ранение в ногу получил охранник жилого комплекса.