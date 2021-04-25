Очередной максимум заболевших за сутки зафиксирован в Индии. По данным министерства здравоохранения, за последний день прирост составил почти 350 тысяч. Общее число случаев заражения приближается к 17 миллионам. Взрывной рост заболеваемости отмечает в Индии в последние дни. За последние сутки стране из-за коронавируса скончались более 2,7 тысяч человек. Ситуация с коронавирусом, по словам местных врачей, привела к коллапсу системы здравоохранения. Госпитали Дели предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Во многих медучреждениях нет свободных мест, отмечается дефицит кислорода, передает агентство «Интерфакс». Власти пригрозили применить армию и национализировать предприятия, производящие медицинский кислород.