Президент Армении принял техническую отставку правительства. Об уходе в отставку сегодня объявил премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, это необходимо для проведения досрочных парламентских выборов. Пока же он будет исполнять обязанности главы кабинета министров. Голосование назначено на 20 июня.
2021-04-25T12:30:41+03:00
2021-04-25T12:34:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2827726-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:30, 25 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Проект постановления о регламентации просветительской деятельности — это катастрофа Может быть, речь только об узком спектре тем? Как бы не так: «просветительской деятельностью» правительство предлагает считать опять же вообще все: от «распространения знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека» до «распространения знаний о здоровом образе жизни»...