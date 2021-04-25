Президент Армении принял техническую отставку правительства. Об уходе в отставку сегодня объявил премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, это необходимо для проведения досрочных парламентских выборов. Пока же он будет исполнять обязанности главы кабинета министров. Голосование назначено на 20 июня.