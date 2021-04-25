Чешские следователи рассматривают две версии взрывов на армейских складах 7 лет назад. Президент республики Милош Земан объявил, что помимо вмешательства иностранных спецслужб, речь может идти в том числе о неосторожном обращении с боеприпасами, как причине взрывов. Он призвал дождаться окончания расследования обеих версий.

Ранее в правительстве Чехии обвинили российскую военную разведку в причастности к случившемуся. Прага объявила о высылке группы российских дипломатов, Москва пошла на ответные шаги. Кроме того, в знак солидарности с Чехией о высылке российских дипломатов объявили Словакия и страны Балтии.