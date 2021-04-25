По мнению политолога Саркисяна, отставка Пашиняна и правительства страны может привести к дестабилизации обстановки

По мнению армянского политолога Арайка Саркисяна, отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна и правительства страны может привести к дестабилизации обстановки. Такое мнение президент Академии геополитики высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Отставка премьер-министра Армении Пашиняна связана с его политическим решением и решением правящей партии, касающееся внеочередных выборов, которые намечены на 20 июня. Но этот шаг не может привести к разрядке политической ситуации в Армении», — сказал он.

По словам А.Саркисяна, уже сейчас некоторые основные претенденты на пост премьера-министра страны начали применять все «грязные технологии избирательной кампании».

«Это приведет к гражданской войне. Также это может привести к тому, что Турция с помощью Азербайджана сможет развязать новую войну уже на территории самой Армении, в регионе Сюник. Это имеет прямое отношение к событиям в Донбассе, потому что если там будет открыт фронт, то второй против миротворцев России будет открыт на юге Армении», — отметил политолог.

А.Саркисян считает, что решение Пашиняна об отставке и будущих внеочередных выборов не окончательное решение. «Могут быть всякие сюрпризы через 1-2 недели. К 9-10 мая будет окончательно ясна политическая палитра в Армении». Впрочем, заметил политолог, Н.Пашинян надеется выиграть выборы.