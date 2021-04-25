Проект постановления правительства о просветительской деятельности противоречит конституции – «Правозащита Открытки»

Проект постановления правительства о регламентации просветительской деятельности противоречит конституции и является дискриминационным. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова.

«Я считаю, что это антиконституционно. Постановление правительства дискриминационное и не поддается вообще никакой критике», — сказала она.

По мнению А.Бураковой, инициатива регламентировать просветительскую деятельность была достаточно странной. Внесение поправок в основной федеральный закон об образовании, как отметила координатор, вызвало большое возмущение,в том числе и представителей общественности, и представителей научного сообщества.

«После подписанных петиций и открытых писем, Госдума исключила некоторые положения, которые хотели внести сразу в федеральный закон, и сказали, что ве это было направлено на борьбу с западным неким влиянием. Они подчеркнули, что каких-то страшных поправок не будет, а просто некоторые изменения правил проведения лекций, семинаров как в режимах онлайн, так и в оффлайн. Вчера появилась публикация проекта постановления правительства, который проходит в данный момент общественное обсуждение на портале нормативно-правовых актов, в котором предъявляются требования к тем, кто может вести просветительскую деятельность: это два предшествующих года стажа в системе образования, это совершеннолетние лица и лица, у которых отсутствует судимость. Все они лишены права делиться своими знаниями», — отметила она.

Также А.Буракова подчеркнула, что запрет на проведение просветительских мероприятий иностранными агентами делает невозможным подготовку наблюдателей на выборах. «Что в преддверии выборов наталкивает на мысль про ущемление обучения наблюдателей. «Голос» делает огромную работу для того, чтобы обучить наблюдателей перед выборами, чтобы избирательные участки были закрыты неравнодушными людьми. Я подозреваю, что эта норма направлена и на думские выборы, и на то, чтобы сделать Общественную палату единственным органом, который может что-то делать в сфере обучения наблюдателей», — сказала она.

А.Буракова добавила, что данный проект направлен на то, чтобы люди получали как можно меньше свободной информации, не цензурированной государством.