Бывшие соратники писателя Эдуарда Лимонова планируют провести сегодня съезд в Москве. Это им необходимо для регистрации партии под названием «Другая Россия Эдуарда Лимонова» и участия в парламентских выборах.

Независимый политолог Дмитрий Орешкин считает, что партия «Другая Россия Эдуарда Лимонова» близка к своей смерти.

У самой партии возникли трудности с выбором места проведения мероприятия. Администрация гостиницы «Измайлово» дважды предлагала перенести дату съезда, говорят организаторы. В партии считают, что это сделано под давлением властей и не намерены отказываться от планов.