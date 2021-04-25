Пожар в больнице в Багдаде, по данным арабского телеканала «Аль-Хадас», мог привести к гибели 55 человек

Трагедия произошла после взрыва в хранилище с кислородными баллонами.

Данные о жертвах возгорания в багдадской больнице разнятся. Ранее сообщалось о 28 погибших и 50 раненых. Однако уже утром иракская комиссия по правам человека сообщила, что число умерших возросло как минимум до 45. Власти Ирака, в свою очередь, пока не приводят конкретные данные о жертвах трагедии.

Эпицентром катастрофы стал верхний второй этаж больницы – именно там располагаются хранилище кислородных баллонов и реанимация для больных в тяжелом состоянии, у которых выявлено поражение легких. Как следует из опубликованных агентством РИА Новости видеозаписей, в первые минуты после взрыва и пожара началась паника, люди пытались найти выходы, через которые можно эвакуировать, в том числе, и больных. Огонь, как отмечает агентство Reuters, распространился стремительно. Некоторые были вынуждены выпрыгивать из окон. Всего, по последним данным, в медучреждении находилось около 200 человек. Здание выгорело практически дотла.

Премьер-министр Ирака уже приказал провести расследование пожара в багдадской больнице. В стране объявлен трехдневный траур. Несколько руководителей медучреждения задержаны: предположительно больница не была оборудована противопожарными системами.