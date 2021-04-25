Количество доз вакцины от коронавируса, которое получили жители планеты превысило миллиард. В день врачи делают более 18 миллионов прививок.

В подавляющем большинстве стран мира кампания идет полным ходом. По подсчетам агентства Франс-пресс, которое использовало официальные данные, вакцинация затронула уже 207 государств. Коллеги из Блумберга более осторожны и называют 172 страны. Почти 60 процентов прививок приходится всего на три из них – США, Китай и Индию. Америка в числе лидеров и по соотношению привитых к тем, кто не успел или не захотел пройти процедуру. Каждый четвертый американец обезопасил себя от КОВИД-19. Однако есть страны, где этот показатель значительно выше. В Израиле вакцинировалось 60 процентов населения, а в ОАЭ – более половины. Любопытно, что среди лидеров находится и Чили, где прививки сделали более 40 процентов граждан. В 12 странах препараты только ожидают. Преимущественно, это представители Африки и Океании. Значится в этом списке и Северная Корея.

В России по утверждению вице-премьера Татьяны Голиковой первый компонент вакцины получили более 11 миллионов человек. Полностью вакцинированы почти 7 миллионов россиян.