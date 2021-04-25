В Москве четвертый день подряд выявили более 2,5 тыс. зараженных коронавирусом. Это следует из данных оперативного штаба. В целом по стране четыре дня подряд фиксируется более 8,5 тысяч заболевших в сутки. Но уже неделю менее 9 тысяч. Всего с начала пандемии заболели почти 4,8 млн. Умерли за сутки по всей стране более 300 человек. За весь период скончались более 108 тысяч.