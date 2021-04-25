В Москве четвертый день подряд выявили более 2,5 тыс. зараженных коронавирусом. Это следует из данных оперативного штаба. В целом по стране четыре дня подряд фиксируется более 8,5 тысяч заболевших в сутки. Но уже неделю менее 9 тысяч. Всего с начала пандемии заболели почти 4,8 млн. Умерли за сутки по всей стране более 300 человек. За весь период скончались более 108 тысяч.
2021-04-25T12:01:48+03:00
2021-04-25T12:01:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2827704-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:01, 25 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Проект постановления о регламентации просветительской деятельности — это катастрофа Может быть, речь только об узком спектре тем? Как бы не так: «просветительской деятельностью» правительство предлагает считать опять же вообще все: от «распространения знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека» до «распространения знаний о здоровом образе жизни»...