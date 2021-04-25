В Лос-Анджелесе сегодня пройдет церемония вручения престижной кинопремии «Оскар». Впервые мероприятие состоится на четырех площадках. Это связано с пандемией коронавируса. По этой же причине награждение проходит на два месяца позже обычного. По словам организаторов, номинанты будут участвовать в мероприятии не по видеосвязи, а лично. Поскольку некоторые из них живут не в Калифорнии, то было решено оборудовать площадки в Лондоне и Париже. Всем участникам придется сдать тест на коронавирус. Лидером по числу номинаций в этом году стала драма «Манк» Дэвида Финчера о сценаристе Германе Манкевиче, кроме того, сразу в нескольких категориях представлены фильмы «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао, «Отец» Флориана Зеллера, «Минари» американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна.
2021-04-25T11:32:20+03:00
2021-04-25T11:32:20+03:00
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11:32, 25 апреля 2021
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