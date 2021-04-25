Президент Индонезии объявил, что подлодка, с которой несколько дней назад пропала связь, официально считается погибшей

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил, что подлодка, с которой несколько дней назад пропала связь, официально считается погибшей. Он пообещал приложить максимум для поисков корабля, на это будут направлены все средства. Связь с субмариной пропала несколько дней назад, когда она находилась неподалеку от курортного острова Бали. На борту было более 50 человек экипажа. По предварительным оценкам, подлодка могла получить повреждения, и сейчас находится на глубине около 800 метров.
2021-04-25T11:31:56+03:00
2021-04-25T11:31:56+03:00
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11:31, 25 апреля 2021
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