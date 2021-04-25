Министерство труда предложило упразднить потребительскую корзину. Кроме того, ведомство хочет отменить практику устанавливать величину прожиточного минимума каждый квартал, говорится в пояснительных записках, которые оказались в распоряжении агентства ТАСС. В конце прошлого года в России был введен новый порядок установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Теперь они считаются исходя не из потребительской корзины, а из среднего дохода.