Количество новых случаев коронавируса в России уже неделю не превышает 9 тысяч. И в то же время уже четвертый день не опускается ниже 8,5 тысяч заболевших. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в стране было выявлено более 8, 7 тысяч случаев. Ск4ончались 332 заболевших. Общее число умерших с начала пандемии превысило 108 тысяч, заболевших – подошло вплотную к отметке в 4 млн. 800 тысяч.