Количество новых случаев коронавируса в России уже неделю не превышает 9 тысяч. И в то же время уже четвертый день не опускается ниже 8,5 тысяч заболевших. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в стране было выявлено более 8, 7 тысяч случаев. Ск4ончались 332 заболевших. Общее число умерших с начала пандемии превысило 108 тысяч, заболевших – подошло вплотную к отметке в 4 млн. 800 тысяч.
2021-04-25T11:31:01+03:00
2021-04-25T11:31:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 25 апреля 2021
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