Массовая драка между болельщиками «Спартака» и ЦСКА произошла на юго-востоке Москвы. В ней, по словам источника агентства ТАСС в правоохранительных органах, участвовали около 150 человек. Они собрались в районе Орехово-Зуевского проезда. Есть пострадавшие, информация о задержанных не поступала. Интернет-издание «Baza пишет со ссылкой на местных жителей, что несмотря на звонки, полиция приехала на место происшествия не сразу, а лишь когда большинство собравшихся успели скрыться. В главке МВД эту информацию не комментировали.

Сегодня в столице пройдет дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Матч должен начаться в 16:30 мск на стадионе «Открытие Арена».