Отставка Пашиняна необходима для того, чтобы запустить процедуру внеочередных выборов – депутат нацсобрания Золян

Как сказал депутат национального собрания Армения Микаэл Золян в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна необходима была для запуска процедуры внеочередных выборов.

«Это не столько отставка Пашиняна, сколько процесс внеочередных выборов.

Это связано с особенностями конституции Армении. Для того, чтобы состоялись выборы единственный способ — это премьер-министр должен подать в отставку, парламент должен провести выборы, но при этом новый премьер-министр не должен быть выбран, это должно произойти дважды, после чего назначаются внеочередные выборы. Другого способа, чтобы назначать внеочередные выборы, просто нет. Но при этом премьер-министр, в данном случае Пашинян, будет продолжать выполнять обязанности премьер-министра», — сказал М.Золян.

По словам депутата, Никол Пашинян также выставит свою кандидатуру на пост премьера на внеочередных выборах, а избиратели будут решать, какая политическая сила будет править в стране.

«Это все часть компромисса, который был достигнут между разными политическими силами, суть которого в том, что выход из той ситуации, которая сегодня оказалась Армения, это внеочередные выборы. Просто, чтобы состоялись внеочередные выборы, он должен был осуществить эти действия. Пашинян должен выставить свою кандидатуру на внеочередных выборах, а дальше пусть народ решает, какая политическая сила будет править страной дальше», — отметил М.Золян.

Н.Пашинян заявил, что будет кандидатом на пост премьера от партии «Гражданский договор».