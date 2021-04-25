В Москве силовики провели обыски и задержания сразу нескольких оппозиционеров. Некоторых из них оставили на ночь в отделении.

Практически все обыски у оппозиционеров состоялись поздно вечером. Так, силовики пришли в квартиру члена Либертарианской партии и главы движения «Гражданское общество» Михаилу Светову. Обыск у него дома продолжался всю ночь, пишет интернет-издание «ОВД-Инфо». Как отмечается, он был связан с уголовным делом по статье о развратных действиях, заведенным полтора года назад. При этом, по словам адвоката Светова Дмитрия Захватова, ему объявили, что политика задержали по административному делу – какому именно, не ясно.

Также был задержан еще один либертарианец Сергей Бойко. Его обвинили в повторном нарушении правил проведения акции по делу о призывах к участию в несогласованном митинге 21 апреля.

Кроме того, в полицию доставили бывшего кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева. Изначально ему вручили повестку по той же статье, что и у Бойко, однако затем, по словам политика, на него составили протокол по статье, предусматривающей только штраф. Сам Соловьев считает, что поводом для задержания стала шутка в твиттере, где он назвал росгвардейцев космонавтами и прикрепил фотографию с акции 21 апреля.

Несогласованные акции в эту среду прошли во многих городах России, их участники требовали допустить врачей в колонию к политику Алексею Навальному. В ходе митингов, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны почти 2 тысячи человек, при этом в Москве их было около 40.