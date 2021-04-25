Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что подал в отставку для проведения досрочных выборов

Никол Пашинян уходит в отставку и в то же время остается на своем посту. Но уже в качестве временно исполняющего обязанности премьер-министра с тем же объемом полномочий. Это формальный шаг для проведения досрочных выборов. После отставки премьера парламент дважды не избирает нового главу правительства, после чего по закону должен быть распущен с назначением даты выборов. Она уже известна – 20 июня. Пашинян назвал дату голосования больше месяца назад после переговоров с лидерами оппозиции. Политик, который пришел к власти благодаря уличным протестам, Пашинян сам столкнулся с массовыми демонстрациями с требованиями его отставки после фактического поражения Армении в войне с Азербайджаном за контроль над Нагорным Карабахом. До этого силовые структуры под его руководством арестовали ряд оппозиционеров.

Пашинян заявил, что будет кандидатом на пост премьера от партии «Гражданский договор».