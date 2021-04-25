Президент Владимир Путин наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Текст документа опубликован сегодня, в день, когда политику исполняется 75 лет. В документе говорится, что Жириновского награждают за «большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность». Ранее лидер ЛДПР был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней.
2021-04-25T10:32:44+03:00
2021-04-25T10:32:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 25 апреля 2021
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