Президент Владимир Путин наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Текст документа опубликован сегодня, в день, когда политику исполняется 75 лет. В документе говорится, что Жириновского награждают за «большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность». Ранее лидер ЛДПР был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней.