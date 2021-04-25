Московская полиция задержала накануне вечером нескольких активистов оппозиции. Кроме того, сотрудники МВД провели обыск и отвезли в отдел председателя движения «Гражданское общество» Михаила Светова. При этом следственные действия, как сказали силовики авдокату Светова, прошли в связи с возбуждённым против него ещё в 2019 году уголовным делом о развратных действиях по отношению к несовершеннолетним из-за фотографий его бывшей девушки в социальных сетях. Как сказали телеканалу «Дождь» представители Светова, у активиста изъяли компьютер, интернет-роутер и две флешки.