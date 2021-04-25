Под Тулой столкнулись пассажирский автобус и грузовик. По последним данным, погиб один человек, девять пострадали. По словам полицейских, грузовик с прицепом незадолго до столкновения наехал на препятствие. Всего в автобусе находилось 19 пассажиров и два водителя, передает агентство «Интерфакс». Другие обстоятельства аварии еще выясняются.