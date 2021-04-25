Посольства и консульства Соединенных Штатов в Турции завтра и послезавтра будут закрыты. Это связано с признанием американской администрацией геноцида армян в Османской империи. Как сказали представители дипмиссии США в Анкаре, решение о закрытии принято в рамках мер предосторожности. Решение Вашингтона вызвало негативную реакцию в турецком руководстве. В МИДе страны сказали, что не принимают заявления Белого дома и считают, что президент США Джо Байден исказил факты.