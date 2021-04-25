Премьер-министр Армении Никол Пашинян уходит в отставку. Об этом он объявил полчаса назад. Вместе с ним ушло все правительство. Сам Пашинян сказал, что будет исполнять обязанности до проведения досрочных парламентских выборов. Голосование запланировано на 20 июня.

Депутат национального собрания Армении Микаэл Золян, член правящей фракции «Мой шаг» сказал «Эху», что Никол Пашинян подал в отставку, чтобы запустить процедуру внеочередных выборов.

Пашинян заявил, что будет кандидатом на пост премьера от партии «Гражданский договор».