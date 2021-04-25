Турция осудила признание Соединенными Штатами геноцида армян

Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд был вызван в МИД страны после того, как американский президент Джо Байден назвал массовые убийства армян в Османской империи, которые были в 1915 году, геноцидом. Турция считает себя наследницей Османской империи. Как передает агентство Рейтер, заместитель министра сказал послу, что заявление Соединенных Штатов не имеет под собой правовой основы и что Анкара отвергает его, считает неприемлемым и решительным образом осуждает. МИД Турции подчеркнул, что выступление Байдена подрывает отношения между Вашингтоном и Анкарой. Отношения и так были испорчены после того, как Турция, вторая по военной силе страна НАТО после США, купила у России зенитно-ракетные комплексы С-400. В свою очередь, власти Армении поблагодарили Байдена, американцы армянского происхождения в Калифорнии вышли с флагами к турецкому консульству.

Завтра и во вторник в Турции из-за возможных протестов будут закрыты дипмиссии США.