Никол Пашинян заявил, что подаёт в отставку с поста премьера Армении для проведения парламентских выборах. Об этом сообщают информационные агентства с пометкой срочно. После отставки, заявил Пашинян, он продолжит исполнять обязанности премьера Армении в полном объеме
2021-04-25T10:03:39+03:00
2021-04-25T10:05:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:03, 25 апреля 2021
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