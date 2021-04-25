Никол Пашинян заявил, что подаёт в отставку с поста премьера Армении для проведения парламентских выборах. Об этом сообщают информационные агентства с пометкой срочно. После отставки, заявил Пашинян, он продолжит исполнять обязанности премьера Армении в полном объеме