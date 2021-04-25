Проект постановления о просветительской деятельности вызвал критику экспертов. Документ, который подготовило министерство просвещения, вызвал недовольство научных и правозащитных кругов.

Под действие документа подпадают многочисленные блогеры, а также ведущие подкастов и стримов. Если порядок будет утвержден им придется заключать договора на оказание услуг, отвечая при этом ряду условий. В частности, автор должен быть совершеннолетним и не иметь судимости. Профессор РАН астрофизик Сергей Попов, которого цитирует телеканал Дождь опасается, что иностранные ученые не смогут читать лекции российским студентам, поскольку придется собирать большой пакет документов для разовой акции. Кроме того, он припомнил нобелевского лауреата Джона Нэша, больного шизофренией, который тоже не удовлетворяет критерием министерства. Портал Знак.ком приводит мнения пользователей, которые называют закон еще более мракобесным, чем ожидалось и предрекают появление подпольных курсов кройки и шитья, задаваясь вопросом можно ли поделиться рецептом тортика, не регистрируясь в Университете кулинарии.

Кроме того, закон запрещает просветительскую деятельность организациям, которые включены Минюстом в список иностранных агентов.