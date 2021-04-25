Власти Москвы объявили акцию для пожилых горожан, кто получил вакцину от коронавируса. Со вторника жители города старше 60 лет, кто сделал первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1 тыс. баллов, либо код на аналогичную сумму. Выдача карт будет организована в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации. По словам Сергея Собянина, те, кто сделал прививку до 27 апреля или полностью завершил вакцинацию, также могут стать участниками программы. Потратить баллы можно будет в магазинах, аптеках и кафе – партнерах акции. На сегодняшний день, добавил мэр, около 400 тысяч столичных пенсионеров сделали прививки от коронавируса.