В мире уже сделано более 1 млрд. прививок от коронавируса, подсчитали агентства Bloomberg и AFP. Препараты получили граждане более 170 стран. Между теми более половины сделанных прививок приходятся на три страны: США, Китай и Индию. В России, по официальным данным, первую дозу препарата от коронавируса получили уже более 11 млн. граждан. Ранее Всемирная организация здравоохранения обращала внимание на то, что вакцины от коронавируса в мире распределяются неравномерно и страны с более низким уровнем дохода имеют к ним очень ограниченный доступ.