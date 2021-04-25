В мире уже сделано более 1 млрд. прививок от коронавируса, подсчитали агентства Bloomberg и AFP. Препараты получили граждане более 170 стран. Между теми более половины сделанных прививок приходятся на три страны: США, Китай и Индию. В России, по официальным данным, первую дозу препарата от коронавируса получили уже более 11 млн. граждан. Ранее Всемирная организация здравоохранения обращала внимание на то, что вакцины от коронавируса в мире распределяются неравномерно и страны с более низким уровнем дохода имеют к ним очень ограниченный доступ.
2021-04-25T09:32:10+03:00
2021-04-25T09:32:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 25 апреля 2021
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