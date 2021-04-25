Турецкий МИД вызвал к себе американского посла, после того как США признали геноцид армян. Во внешнеполитическом ведомстве объявили, что высказывания американского президента Джо Байдена по поводу событий столетней давности в Османской империи не имеют под собой законных оснований и далеки от исторических реалий. Послу Дэвиду Саттерфилду был заявлен протест. Байден стал первым американским президентом, кто признал резню армян в Османской империи геноцидом. До последнего времени руководство США избегало такого определения, чтобы не портить отношения с Анкарой.