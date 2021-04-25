Растет число жертв взрыва и пожара в больнице Багдада. По данным иракского телевидения, погибли почти тридцать человек. Травмы получили более полусотни. В лечебном учреждении, по данным полиции, взорвалось хранилище с кислородом. Двухэтажное здание выгорело изнутри практически полностью. Задержаны главный врач больницы, а также глава службы безопасности и ответственные за техническое обеспечение госпиталя. Сообщается, что здание не имело систему пожарной безопасности, а внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами.