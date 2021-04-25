Растет число жертв взрыва и пожара в больнице Багдада. По данным иракского телевидения, погибли почти тридцать человек. Травмы получили более полусотни. В лечебном учреждении, по данным полиции, взорвалось хранилище с кислородом. Двухэтажное здание выгорело изнутри практически полностью. Задержаны главный врач больницы, а также глава службы безопасности и ответственные за техническое обеспечение госпиталя. Сообщается, что здание не имело систему пожарной безопасности, а внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами.
2021-04-25T09:31:21+03:00
2021-04-25T09:31:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 25 апреля 2021
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