Эксперты раскритиковали проект постановления российского правительства о просветительской работе. По мнению специалистов, которых опросила газета РБК, документ накладывает необоснованные ограничения на участников такой деятельности, документ сырой и недоработанный. Согласно тексту проекта, осуществлять такую деятельность можно будет только на основании договоров об оказании услуг. Пользователи в социальных сетях предрекают появление «подпольных курсов кройки и шитья» в случае, если законопроект будет принят, пишет интернет-издание Znak.com. Авторы постановления предложило запретить организациям, со статусом иностранного агента осуществлять просветительскую деятельность. Кроме того, предлагается запретить это лицам, не имеющим стажа более двух лет.