В Токио и ряде других префектур Японии с этого дня вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Карантинные меры предполагают запрет массовых мероприятий, закроются бары и рестораны, торговые центры, универмаги, театры и музеи. Власти Японии также ограничат работу общественного транспорта. Университеты перейдут на дистанционное обучение. Помимо Токио режим чрезвычайной ситуации будет действовать в префектурах Осака, Киото и Хиого на западе Японии. На этих территориях в общей сложности проживает больше 130 миллионов человек, отмечает агентство Киодо. Меры продлятся до 11 мая. В Японии на этот период выпадают несколько национальных праздников, поэтому власти хотят ограничить массовые встречи и путешествия, чтобы не допустить распространения коронавируса. По информации министерства здравоохранения страны около 80-ти процентов всех новых случаев ковида в Токио и других префектурах, где вводят режим ЧС, связаны с британским штаммом. По темпам вакцинации Япония идёт позади многих стран, потому что импортных препаратов не хватает, а разработка собственных как пишет пресса все еще находится на ранней стадии.

С начала пандемии в Японии заразились коронавирусом более полумиллиона человек, около 10-ти тысяч умерли.