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Эксклюзив Эха 09:04, 25 апреля 2021

Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в Османской империи в начале XX века

Президент США Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в Османской империи в начале XX века. После этого посла США в Анкаре Дэвида Саттерфильда вызвали в МИД Турции. По данным агентства Рейтер, там ему уазали, что заявление Белого дома не имеет под собой правовой основы, что Анкара его отвергает, считает неприемлемым и решительным образом осуждает. В МИДе также отметили, что заявление Байдена нанесло ущерб отношениям двух стран, который будет трудно исправить.

Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко считает, что это не приведет к международным конфликтам.

Геноцид – это уже история, которую надо признавать, несмотря на отношения к этому Турции, добавил Малашенко.


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