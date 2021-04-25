В Москве прошли обыски и задержания оппозиционеров. Так, силовики нагрянули в квартиру члена Либертарианской партии и председателя движения «Гражданское общество» Михаила Светова. После этого его повезли на допрос. Это связано с делом трехлетней давности о твите, сказал Светов, отвечая на вопрос сетевого издания Sota.Vision/

Как сообщает интернет-проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова, обыск проходил по делу 2019-го года о развратных действиях из-за фотографии бывшей девушки Светова в Instagram.

Обыски прошли и у других либертарианцев, в том числе у председателя партии Сергея Бойко, его позже задержали по делу о призывах к митингу 21 апреля.

В отдел полиции также доставили экс-кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева. За несколько часов до этого ему вручили повестку на воскресенье для составления протокола об административном правонарушении. Поводом для этого, по его словам, стала шутка в твиттере про «единственную космонавтику, которая развивается в России». Пост был проиллюстрирован фотографией силовиков с акции 21 апреля, что, по мнению полицейских, доказывает участие политика в митинге.

Кроме того, полицейские задержали менеджера региональных штабов Алексея Навального Анну Самкову. Об этом сообщил руководитель сети штабов Леонид Волков. Что ей вменяется, пока неизвестно.

Также о приходе силовиков сообщили бывшие фигуранты «Московского дела» Самариддин Раджабов и Алексей Миняйло. Их дома не было.