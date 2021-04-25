В США американцы армянского происхождения вышли на улицы, чтобы выразить поддержу президенту Джо Байдену, признавшему геноцид армян в Османской империи. Как сообщает агентство Associated Press, тысячи человек собрались возле консульства Турции в городе Беверли-Хиллз штата Калифорния. Многие принесли флаги Армении. Демонстранты заблокировали движение по основной улице и требовали от Анкары признать факт геноцида. В калифорнийском городе Монтебелло люди собрались, чтобы почтить память армян, погибших в начале XX века.

Вице-президент Союза Армян России Левон Муканян сказал «Эху Москвы», что армяне приветствуют решение Белого дома.

Левон Муканан надеется, что и другие страны признают геноцид армян.