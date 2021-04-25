Правительство предлагает запретить НКО, включенным в реестр «иноагентов», заниматься просветительской деятельностью

Правительство предлагает запретить некоммерческим организациям, включенным Минюстом в реестр «иностранных агентов», заниматься просветительской деятельностью. Это следует из проекта положения, разработанного министерством просвещения.

Член правления международного Мемориала* Александр Черкасов сказал нам, что это предложение продолжает предыдущие ограничения для организаций, включенных в реестр «Иностранных агентов».

Александр Черкасов считает, что просветительская деятельность нужна именно для правительства, которое может только «тащить» и «не пущать».

* организация, которую власти России считают иностранным агентом