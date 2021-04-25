Глава «Ростеха» Сергей Чемезов назвал проект сверхзвукового пассажирского бизнес-джета заранее убыточным

Оправдать он себя сможет только в случае подтверждения кооперации и дальнейших заказов из Объединенных Арабских Эмиратов. Пока, по его словам, идея существует только на бумаге.

Проект разрабатывается Объединенной авиастроительной корпорацией с 2018 года, а также рядом научных институтов. На данный момент Минпромторг открыл конкурс на разработку концепции и программы самолета, а также его облика, подвести итоги планируется в декабре. Инвестиции в проект на первом этапе оцениваются в 100 миллионов долларов.

