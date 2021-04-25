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07:31, 25 апреля 2021

В Германии призывают не связывать проект «Северный поток-2» с делом Алексея Навального

Решение о завершении строительства газопровода необходимо принимать «независимо от конкретных случаев», заявил министр экономики и энергетики Петер Альтмайер в интервью газетам группы Funke. При этом подчеркнул, что самым лучшим решением было бы освобождение российского оппозиционера. Альтмайер напомнил также, что за 50 лет поставок газа по трубам они никогда не становились политическим оружием между Востоком и Западом. Он отметил, что Германия строит терминалы по приему газа и не попадет в зависимость от России. Министр заверил, что безопасность Украины будет сохранена даже после завершения строительства «Северного потока-2».

Газопровод достроен более чем на 90%. Завершение строительства планируется в этом году. Против этого активно выступают США, вводя санкции против проекта и участвующих в нем компаний.


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