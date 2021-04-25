Корреспондент ТАСС в Токио Алексей Заврачаев сообщил, что в Японии снова вводятся коронавирусные ограничения в Токио и нескольких префектурах.

Заврачаев добавил, что в Осаке ежедневно фиксируют более 1100 заражений в сутки, а в Токио – около 800.