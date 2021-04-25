Выборы президента пройдут сегодня в Албании

Однако проголосовать на них смогут не все.

Глава Центризбиркома сообщил, что те граждане, которые сейчас находятся на карантине из-за коронавируса, не будут принимать участия в голосовании. По его словам, согласно требованиям местного законодательства, оставить свой голос можно только лично на участке.

При этом ряд экспертов отмечают, что это решение властей противоречит конституции Албании, а также решениям Европейского суда по правам человека. В частности, согласно главному документу страны, ограничения устанавливаются только для тех, кто судом признан недееспособным, а также для заключенных. Дополнительного же закона на этот счет принято не было.

Европейский суд по правам человека ранее утверждал, что государство обязано создать условия для голосования тех, кто физически не может явиться на избирательный участок.

Кроме того, в городе Эльбасан в преддверии выборов в результате стычки между сторонниками правящей Социалистической и главной оппозиционной Демократической партиями один человек погиб, четверо получили ранения.