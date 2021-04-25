Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи. Дипломату сказали, что данное утверждение не имеет под собой правовой основы, Анкара его отвергает, считает неприемлемым и решительным образом осуждает, передает Рейтер.

Турецкий МИД также сообщил, что заявление Байдена подрывает отношения между Вашингтоном и Анкарой, и призвал главу Белого дома «исправить эту серьезную ошибку».

Турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу сказал, что в Турции с негодованием встретили заявление президента США и называют его популистским.

В то же время, в Турции ценят, что перед официальным заявлением Джо Байден предупредил об этом по телефону президента Реджепа Эрдогана, отметил Камбуроглу.