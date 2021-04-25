Лечащие врачи Алексея Навального просят срочно перевести его в многопрофильный стационар Москвы

Они обратились с открытым письмом к директору ФСИН Александру Калашникову. Свою просьбу медики обосновывают тяжестью состояния пациента, длительным периодом его голодовки и сложностью диагностики.

Заведующий отделением кардио-реанимации 29-й клинической больницы города Москвы, доктор медицинских наук Алексей Эрлих сказал «Эху Москвы», что, врачи хотели бы предложить коллегам из ФСИН свою помощь и попросить о дополнительных обследованиях политика.

Алексей Эрлих добавил, что лечащие врачи политика благодарны врачам ФСИН за помощь к Алексею Навальному.