Это делается из-за опасений возможных протестов, которые могут произойти после заявления Белого дома о признании геноцида армян в Османской империи. Нуждающимся в экстренной помощи гражданам США рекомендуется связаться с дипведомствами по телефону или электронной почте. Американцам также рекомендовано избегать территорий вокруг правительственных зданий США и «проявлять
повышенную осторожность в местах массовых скоплений людей.
Посольство и консульства США в Турции будут закрыты в понедельник и вторник в качестве «меры предосторожности»
Это делается из-за опасений возможных протестов, которые могут произойти после заявления Белого дома о признании геноцида армян в Османской империи. Нуждающимся в экстренной помощи гражданам США рекомендуется связаться с дипведомствами по телефону или электронной почте. Американцам также рекомендовано избегать территорий вокруг правительственных зданий США и «проявлять