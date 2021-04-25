Посольство и консульства США в Турции будут закрыты в понедельник и вторник в качестве «меры предосторожности»

Это делается из-за опасений возможных протестов, которые могут произойти после заявления Белого дома о признании геноцида армян в Османской империи. Нуждающимся в экстренной помощи гражданам США рекомендуется связаться с дипведомствами по телефону или электронной почте. Американцам также рекомендовано избегать территорий вокруг правительственных зданий США и «проявлять

повышенную осторожность в местах массовых скоплений людей.

