Президент Белоруссии Александр Лукашенко подпишет декрет о передаче своих полномочий Совету безопасности республики в случае своей внезапной смерти. С юридической точки зрения это решение ничтожно, сказал в эфире телеканала «Дождь» политический обозреватель и журналист телеканала «Белсат» Игорь Ильяш. По его мнению, это формат легализации правительственной хунты:

«Если он хотел обезопасить себя от некоего дворцового переворота — то, на мой взгляд, только вырастает от этого такая угроза. Потому что по факту он передает Совбезу неограниченные полномочия. Он сразу сказал, что в случае его гибели, возможно, потребуется вводить военное, чрезвычайное положение. И поэтому, если у кого-то из членов Совета безопасности вдруг проснутся политические амбиции, — то конечно такой декрет будет для них величайшим соблазном, потому что у них появится возможность просто сорвать джек-пот в одно мгновение».

Журналист уточнил, что в таких условиях решающим фактором будет не декрет, а то, на чьей стороне сила — общества, или генералов из Совета безопасности.