Агитационный поезд «Мы – армия страны. Мы – армия народа» отправится в двух поездку по всей стране

Каждый из 17 вагонов посвящен отдельной теме, причем в ней соседствуют, как исторические, так и современные. Одной из главных станет «Дорога памяти», которая будет перекликаться с одноименным музейным комплексом. На специальных терминалах можно будет найти информацию о ветеранах Великой Отечественной войны. На трех платформах россиянам представят образцы современной военной техники и примеры достижений современной российской армии. Оформление одного из вагонов посвятят борьбе с коронавирусом. Здесь можно будет ознакомится с палатой красной зоны, посмотреть ролики о КОВИД-19, а также получить он-лайн консультацию врача. Артисты знаменитого ансамбля имени Александрова дадут концерты. Состав побывает во всех крупных городах страны от Севастополя до Владивостока, сделав в каждом из них небольшую остановку.

Маршрут состава рассчитан на 64 дня. Поезд отправится с Киевского вокзала Москвы и завершит путь 27 июня в подмосковном парке Патриот.