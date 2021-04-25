Президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи

Американский народ чтит всех тех армян, которые погибли в результате геноцида, который начался в этот день 106 лет назад», — заявил Байден, сделав то, на что не решались ни президент Барак Обама, ни Дональд Трамп (и только Рональд Рейган в 1981 году в заявлении о холокосте упомянул геноцид армян). И Обама, и Трамп избегали употребления слова геноцид, чтобы не испортить отношения с Анкарой. В 2019 году Сенат принял резолюцию, официально признав массовые убийства армян в Османской империи год геноцидом. Перед ее принятием администрация Трампа несколько раз просила сенаторов-республиканцев заблокировать резолюцию на том основании, что это может помешать переговорам с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым Трамп пытался наладить дружбу.

Признав геноцид армян, Джо Байден рискует испортить отношения с Эрдоганом, которому он в пятницу в телефонном разговоре сообщил о своем намерении. Но при этом Джо Байден выполнил свое предвыборное обещание.

Турция признает факт массовых убийств армян в начале прошлого века, но выступает против термина «геноцид» и заявляет, что число жертв сильно преувеличены.