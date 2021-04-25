Холодная, но не слишком дождливая погода ожидается в ближайшие дни на европейской части России. Связано это с необычным явлением «возвратный холод», сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в Москве сегодня днем максимальная температура составит 5-7 градусов, в первой половине недели — 8-10, во второй — до 15. Т.е. на первые майские праздники резкого потепления не ожидается.
2021-04-25T05:07:39+03:00
2021-04-25T05:07:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 25 апреля 2021
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