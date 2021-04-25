Восемь полицейских пострадали во время протестов против коронавирусных ограничений в Лондоне. Двое из них госпитализированы, но их травмы оцениваются как несерьезные, сообщает в Twitter полиция британской столицы. За различные правонарушения, в том числе за нападение на правоохранителей, задержаны пять человек. По данным Reuters, в акции в центре Лондона участвовало несколько тысяч протестующих.

В середине апреля в власти Великобритании ослабили некоторые антиковидные меры, но продолжает действовать требование социальной дистанции и ограничение шестью участниками любых встреч в помещениях.